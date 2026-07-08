Первый заместитель генпрокурора Азербайджана Эльчин Мамедов встретился с главой Директората по правам человека и верховенству права Совета Европы Джанлукой Эспозито.

Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

Мамедов подчеркнул важность отношений между Азербайджаном и Советом Европы и отметил полезность диалога и обмена опытом в сфере защиты прав и свобод человека.

Было отмечено, что Генпрокуратура уделяет особое внимание сотрудничеству с механизмами Совета Европы, включая GRECO и MONEYVAL.

Эспозито поблагодарил за прием и выразил заинтересованность в продолжении сотрудничества. Он также отметил важность деятельности Генпрокуратуры как центрального органа в рамках Европейской конвенции об экстрадиции.

Стороны обсудили сотрудничество в борьбе с транснациональной преступностью, киберпреступностью и экологическими преступлениями, а также взаимодействие в рамках GRECO, MONEYVAL и других платформ Совета Европы.

Во встрече также участвовал руководитель Бакинского офиса Совета Европы Петр Зих.