Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр и президент Украины Владимир Зеленский договорились о проведении двусторонней встречи в ближайшее время. Об этом Мадьяр заявил на полях саммита НАТО в Анкаре.

По словам главы венгерского правительства, во время разговора с украинским лидером стороны согласовали проведение встречи, которая состоится в ближайшем будущем. «У меня был разговор с президентом Зеленским, и мы договорились провести двустороннюю встречу в ближайшем будущем», — заявил Мадьяр.

Выступая на саммите НАТО, Мадьяр заявил, что Украина является жертвой, а Россия — жестоким агрессором.

«Украина имеет право защищать свою территориальную целостность. Мы продолжаем оказывать гуманитарную помощь Украине. Но, как я уже говорил много раз, Венгрия не будет предоставлять оружие или войска Украине», — отметил премьер-министр Венгрии.