Министерство иностранных дел Саудовской Аравии сообщило об атаке Ирана на саудовский танкер Wadiyan во время его прохождения через Ормузский пролив.

«Министерство иностранных дел выражает самое решительное осуждение <…> в связи с нападением Исламской Республики Иран на саудовский танкер Wadiyan во время его прохождения через Ормузский пролив, а также на катарский танкер Al Rekayyat», — указывается в документе.

В ведомстве подчеркнули, что подобные атаки являются серьезным нарушением международного права и угрожают глобальным цепочкам поставок энергоносителей. Эр-Рияд потребовал от Тегерана «немедленно прекратить действия, подрывающие безопасность судоходства», возложив на него полную ответственность за последствия нападений.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Катара вызвало заместителя посла Ирана в Дохе Мохсена Мохаммада Ганеи и вручило ему ноту протеста в связи с нападением на катарский СПГ-танкер Al Rekayyat в Ормузском проливе. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства эмирата.

Документ иранскому дипломату передал директор департамента протокола МИД Катара Ибрагим бен Юсеф Фахро.

«Государство Катар выразило решительное осуждение в связи с нападением на катарский танкер Al Rekayyat во время его прохождения вблизи Ормузского пролива, подчеркнув, что это <…> представляет собой серьезное нарушение безопасности международного судоходства, прямую угрозу глобальным поставкам энергоносителей и явное нарушение норм международного права», — отмечается в тексте.

В ноте Доха потребовала от Тегерана немедленно прекратить действия, угрожающие стабильности региона, предоставить срочные разъяснения по поводу инцидента и принять меры для недопущения его повторения. Кроме того, катарская сторона подчеркнула, что оставляет за собой право «предпринять все необходимые шаги в соответствии с международным правом для защиты своих интересов».