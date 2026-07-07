Военные ассигнования в семилетнем бюджете Евросоюза на 2028-2034 годы превысят €200 млрд. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Форуме оборонной промышленности на полях саммита НАТО в Анкаре.

«Новый многолетний бюджет ЕС будет включать ассигнования в €131 млрд на военные возможности и €71 млрд на военную мобильность (модернизацию дорог, мостов, туннелей для переброски военных грузов и тяжелой военной техники по Европе — ред.)», — сказала фон дер Ляйен, передает ТАСС.

Она также напомнила про программы ЕС для поддержки военных расходов государств Евросоюза, которые, по ее мнению, могут привлечь до €950 млрд по всему ЕС на военные нужды до 2030 года.

Семилетний бюджет ЕС 2028-2034 годы станет первым в истории сообщества со столь значительным объемом военных расходов.