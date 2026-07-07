Ереванский суд общей юрисдикции принял решение о помещении лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения», бизнесмена Гагика Царукяна под арест на два месяца. Об этом сообщил его адвокат Ерем Саркисян.

Бизнесмену следствие инкриминирует пособничество в мошенничестве и отмывание денег в особо крупных размерах.

«Суд удовлетворил ходатайство об аресте на два месяца. Также подтвердил правомерность задержания, при том что в суде не было ни слова обсуждения по части правомерности задержания: ни суд не спрашивал, ни стороны не высказывали мнение. Показалось, что решение было заранее написано, нужно было прописать стандартные формулировки для соблюдения формальной части», — отметил адвокат.

Защита Царукяна обжалует арест после получения вердикта, сообщил Саркисян.

«Решение суда будет обжаловано в десятидневный срок после получения вердикта», — сказал он.

Сообщается также о том, что один из трех львов Гагика Царукяна, перевезенных вчера в Ереванский зоопарк, умер.

«В данный момент с сожалением можем подтвердить, что самка льва, перевезенная накануне в зоопарк, из-за преклонного возраста и сопутствующих заболеваний (что уже зафиксировано в акте вскрытия) не проснулась после усыпления. Органы и системы организма животного были поражены, что является следствием возрастных изменений», — говорится в заявлении Ереванского зоопарка.

Животных из особняка Гагика Царукяна доставили в зоопарк с применением специального усыпления.

Выяснением обстоятельств, при которых львица не проснулась после усыпления, занимается Следственный комитет Армении.