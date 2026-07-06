По одному из уголовных производств Следственным комитетом Армении получены данные о том, что ряд лиц под руководством Гагика Царукяна в 2022-2024 годах предположительно совершили мошенничество в особо крупных размерах и отмывание денег в особо крупных размерах.

В частности, согласно имеющимся в уголовном производстве данным, члены преступной группы, действовавшей под руководством Г.Царукяна, с целью развития торговых связей Иран-Армения достигли соответствующих договоренностей с лицами, являющимися гражданами ИРИ, в рамках которых также учредили совместные юридические лица. Затем, под видом создания логистической грузоперевозочной связи Иран-Армения, действуя путем обмана и злоупотребления доверием, у компаний, управляемых рядом предпринимателей в ИРИ и осуществляющих там деятельность, приобрели и ввезли в Армению 52 единицы транспортных средств, техники, топлива и различных товаров, после чего подделали документы и похитили имущество общей стоимостью около 8 млрд 126 млн 946 тыс. 460 драмов, что эквивалентно 21 млн 72 тыс. 827 долларам.

Затем члены преступной группы скрыли преступное происхождение похищенных мошенническим путем транспортных средств и других товаров, сообщает news.am.

Кроме того, Г.Царукян, являясь реальным бенефициаром зарегистрированной в Армении компании с ограниченной ответственностью, вступив в предварительный преступный сговор с Р.К., занимающимся импортом и продажей топлива, организовал и руководил хищением путем обмана у гражданина Ирана Ю.И. денежных средств в особо крупных размерах — 934 тыс. 465 долларов — в рамках сделки по импорту топлива, совершенным последним, после чего смешал полученные в результате этого деньги с законным оборотом возглавляемой им компании с ограниченной ответственностью, тем самым скрыв подлинный характер происхождения имущества и денежных средств, полученных преступным путем.

В рамках предварительного следствия более чем по десятку уголовных производств, расследуемых по фактам мошенничества в особо крупных размерах, отмывания денег в особо крупных размерах и неуплаты налогов в особо крупных размерах, совместно с сотрудниками СНБ, КГД и полиции МВД по более чем 70 адресам были проведены обыски, в результате которых обнаружены документы и предметы, имеющие значение для уголовного производства, в том числе похищенные транспортные средства.

Г.Царукян и еще один участник преступной группы задержаны с целью представления в суд, в отношении другого участника преступной группы принято решение о задержании.

В ходе следственных действий по предложению мэрии Еревана животные, содержавшиеся в частном особняке, были перевезены в зоопарк. Об этом сообщили в мэрии.

«Животные будут находиться под наблюдением и уходом специалистов», — сообщили в ведомстве.

Речь идет о животных, принадлежащих лидеру партии «Процветающая Армения» Гагику Царукяну.

20:01 Лидер оппозиционной партии «Процветающая Армения» бизнесмен Гагик Царукян задержан, в суд будет представлено ходатайство о его аресте. Об этом сообщил один из адвокатов бизнесмена Ерем Саркисян.

«Царукяна задержали, перевозят в Следственный комитет, в суд будет подано ходатайство о применении в его отношении ареста в качестве меры пресечения», — сказал он журналистам возле дома Царукяна, где в эти минуты завершились следственные мероприятия, которые проходили с раннего утра.

Адвокат добавил, что обвинения в отношении Царукяна смешны и абсурдны, ему инкриминируется содействие отмыванию денег и мошенничеству.

«Обвинения очень смешные и абсурдные: пособничество в мошенничестве и пособничество в отмывании денег. Много деталей представлять не будем, но там, где Царукян или связанная каким-либо образом с ним компания должны были быть признаны пострадавшими, ему предъявили обвинения», — отметил адвокат.

Он добавил, что дело связано с армяно-иранской торговой палатой, которой Царукян пытался оказать содействие в целях развития торговых отношений между странами. «Определенные граждане Ирана допустили злоупотребления, в связи с этим есть поданные иски против них здесь [в Армении]. В Иране также были поданы против них иски и направлены материалы дела сюда, и неизвестно, почему правоохранительные органы на основе некоторых материалов иранской стороны приняли решение переквалифицировать Царукяна в обвиняемого, притом что он должен был быть признан потерпевшим», — сказал адвокат.