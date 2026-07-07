НАТО способно совместно с Украиной противостоять вызовам современной войны. С таким заявлением президент Украины Владимир Зеленский выступил на Форуме оборонной промышленности, организованном в конгресс-центре ATO Congresium в рамках 36-го саммита глав государств и правительств стран-членов НАТО в Анкаре во вторник, 7 июля.

«Мы должны быть частью коллективной обороны НАТО. Это сделает всех нас сильнее», — сказал глава государства, передает «Анадолу».

Зеленский поблагодарил за проявленный интерес к Украине, украинским оборонным компаниям и их возможностям. «Эти возможности — одни из сильнейших в Европе, особенно те, что доказали свою эффективность на современном поле боя», — сказал он.

Президент привлек внимание к тому, что изменения в характере ведения боевых действий в наши дни носят революционный характер.

По словам Зеленского, среда ведения боевых действий претерпевает трансформации, сравнимые по масштабу с теми, что происходили в период Первой Мировой войны.

Он указал на исторические примеры изобретения различных видов вооружений, а сегодня, по его словам, наблюдаются серьезные изменения в сфере беспилотных летательных аппаратов, средств ведения боя на расстоянии и военных технологий в целом.

Зеленский подчеркнул, что Украина ведет войну на фронте ради самозащиты. Он утверждает, что украинские военные ежемесячно «нейтрализуют около 30 тыс. российских солдат, причем большинство — с помощью беспилотников».