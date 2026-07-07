«Азербайджан Хава Йоллары» (AZAL), входящий в состав компаний AZCON Holding, начинает выполнять прямые рейсы в турецкий город Карс.

Как сообщили в AZAL, Карс станет 9-м направлением в маршрутной сети авиакомпании по Турции. Таким образом, Турция становится страной, где AZAL представлен наибольшим количеством направлений. Новый маршрут послужит удовлетворению растущего пассажиропотока между Азербайджаном и Турцией, а также дальнейшему расширению воздушного сообщения между двумя странами.

Согласно информации, первый рейс по маршруту Баку-Карс-Баку будет выполнен 30 июля. Полеты будут осуществляться два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям. Продажа билетов по новому направлению уже стартовала.

Отмечается, что Карс, являющийся одним из значимых городов Турции с исторической и туристической точек зрения, отличается богатым историческим наследием, архитектурными памятниками и самобытной культурой. Город известен внесенным в Список всемирного наследия ЮНЕСКО древним городом Ани, исторической Карсской крепостью и горнолыжным курортом Сарыкамыш, который является популярным местом для зимнего туризма. Кроме того, регион привлекает внимание туристов своей богатой кухней и природными красотами.

Новый маршрут создаст возможность для прямого и удобного путешествия как для пассажиров, проживающих в восточных регионах Турции, так и путешествующих из Азербайджана. Сообщается, что рейсы откроют дополнительные возможности с точки зрения туризма, родственных визитов и деловых поездок.

Билеты можно приобрести на официальном сайте AZAL, через мобильное приложение и в аккредитованных агентствах.