Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Анкару для участия в саммите НАТО.

Украинский лидер заявил, что в рамках мероприятия запланировано около двух десятков двусторонних встреч с мировыми лидерами, участие в Форуме оборонных индустрий НАТО, а также подписание новых соглашений, в том числе в сфере беспилотных технологий.

«Впереди важная работа в Анкаре. Мы ожидаем сильного и результативного саммита НАТО», — отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что одним из ключевых приоритетов Украины остается укрепление системы противовоздушной обороны.

«Мы продолжим работать над усилением украинской ПВО. Новые системы, ракеты к ним и лицензии на производство — всё это наш приоритет», — отметил Зеленский, поблагодарив союзников за оказываемую Украине поддержку.