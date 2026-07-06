Объявлений о передислокации американских войск в Европе в ходе саммита НАТО в Анкаре ждать не следует. Об этом сообщила со ссылкой на Белый дом газета Politico.

«Представитель Белого дома высокого ранга заявил, что в Анкаре не надо ожидать каких-либо объявлений о передислокации [американских] войск», — отметило издание.

Оно напомнило, что глава Пентагона Пит Хегсет распорядился недавно начать шестимесячный пересмотр уровней американского военного присутствия в Европе. Этот обзор «вполне может привести» к новым решениям о численности воинского контингента США в Европе, сказал Politico американский официальный представитель.

В материале газеты также говорится, что ситуация вокруг притязаний США на Гренландию во время подготовки нынешнего саммита НАТО трансатлантическими союзниками не обсуждалась. По свидетельству американских должностных лиц, они «не слышали о Гренландии во время каких бы то ни было подготовительных переговоров НАТО» в связи с саммитом. Этот вопрос пока фактически отставлен в сторону, хотя «постоянно находится на заднем плане», заявил Politico чиновник Белого дома.