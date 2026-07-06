Госсекретарь США Марко Рубио не исключил, что скандал, вызванный фактическим давлением Вашингтона на Международную федерацию футбола (ФИФА), будет обсуждаться в том числе на саммите НАТО в Анкаре.

«Послушайте, возможно, они попытаются устроить международный инцидент. Не знаю. Возможно, затронут это завтра на [саммите] НАТО, когда мы будем там находиться с бельгийцами и всеми остальными», — заявил госсекретарь журналистам, принимая в Вашингтоне главу МИД Чили Франсиско Переса Маккенну и комментируя ситуацию вокруг контактов Вашингтона с ФИФА.

Рубио не пояснил, кого именно он имеет в виду в качестве возможных инициаторов такой дискуссии на саммите Североатлантического альянса 7-8 июля.

Глава американской дипломатии выразил мнение, что решение судей ФИФА о дисквалификации Фоларина Балогуна — нападающего сборной США на проходящем в эти дни чемпионате мира — было неверным. «Это было плохое решение. Им не следует даже пересматривать видеозаписи таких вещей в замедленном режиме», — утверждал Рубио. Он признал, что, конечно, не является «экспертом по футболу». Вокруг приостановки дисквалификации Балогуна развели драму, считает госсекретарь.