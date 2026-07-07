Национальная энергосеть Кубы вышла из строя 6 июля, сообщил кубинский оператор UNE, который расследует причины общенационального отключения. Около 10 млн человек остались без света, сообщает Reuters.

«Происходит полное отключение национальной электросетевой системы. Причины расследуются. Будем продолжать информировать по этому поводу», — говорится в сообщении UNE в соцсети Х.

Как пишет Reuters, Куба месяцами страдает от многочасовых, а в последнее время и многодневных отключений электричества из-за изношенной сети и нефтяной блокады США, перекрывшей поставки топлива.

Полный коллапс энергосистемы 6 июля привел к тому, что обесточено две трети страны, он стал новым ударом для уставших от веерных отключений кубинцев, отмечает Reuters.