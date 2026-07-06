Самолет авиакомпании Qatar Airways, выполнявший рейс QTR253 по маршруту Доха–Тбилиси, совершил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев, сообщили в ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).

Согласно информации, данное решение было принято капитаном воздушного судна в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями, наблюдающимися в Тбилиси.

Воздушное судно типа Airbus A320 успешно совершило посадку в бакинском аэропорту в 20:23 по местному времени и прошло все необходимые процедуры. После улучшения погодных условий самолет с пассажирами направится в пункт назначения.