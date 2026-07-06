НАТО на текущем этапе уже получает внушительную выгоду от оборонной промышленности Турции. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте на пресс-конференции перед саммитом НАТО, который пройдет в Анкаре 7-8 июля.

«НАТО уже получает огромную выгоду от того, что Турция делает в плане оборонной промышленности. Турция своим ВПК поддерживает множество других стран, работает внутри альянса, тесно сотрудничает со многими другими странами НАТО, работает внутри ЕС и за его пределами, а также с США. Турецкие компании инвестируют в промышленность в Соединенных Штатах. Это действительно важно», — сказал Рютте.

Он отметил, что речь идет не только о гигантах турецкого оборонпрома в лице компании Aselsan. «Это лишь один из примеров из числа, возможно, 3 тыс. компаний — от крупных до средних и малых», — добавил он.

По словам генсека, важно добиться снижения количества барьеров для сотрудничества по линии оборонной промышленности внутри НАТО. «Важно, чтобы все 32 союзника снова работали вместе как можно более тесно, без каких-либо барьеров в контексте, например, совместного использования продукции оборонной промышленности и обеспечения сотрудничества внутри альянса», — сказал Рютте, признав, что по этим вопросам «в НАТО всегда будут политические дискуссии и иногда разногласия».