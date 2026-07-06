Доверительные отношения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента США Дональда Трампа могут способствовать преодолению разногласий внутри НАТО в ходе саммита Альянса, который пройдет 7-8 июля в Анкаре. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью газете The New York.

По словам главы ведомства, Турция намерена использовать «эту дружбу во имя достижения более высокой цели и в интересах всей семьи НАТО».

Комментируя критические замечания Трампа в адрес НАТО, дипломат выразил уверенность, что технические консультации в рамках саммита блока в Анкаре пройдут без каких-либо осложнений. «Я не вижу каких-либо проблем в этом отношении», — сказал министр.

По его словам, несмотря на большое количество громких заявлений, на практике «ничего не изменилось».

Хакан Фидан акцентировал, что между Турцией и другими европейскими странами существует общее понимание значимости НАТО. «Никто не ставит под сомнение необходимость НАТО», — отметил глава МИД.

По словам дипломата, укрепление оборонного сотрудничества внутри Европейского союза не противоречит обязательствам европейских государств в рамках НАТО.

Глава МИД подчеркнул, что Турция и Европа должны рассматривать друг друга как жизненно важных партнеров в обеспечении коллективной безопасности. «Мы (Турция — ред.) тоже являемся частью Европы, и если мы не объединимся на европейском пространстве и не сформируем собственную платформу безопасности, мы никогда не будем чувствовать себя в полной безопасности», — заявил Фидан.