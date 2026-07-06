Президент Украины Владимир Зеленский не выступит перед лидерами стран НАТО на предстоящем саммите альянса. Такое решение принято, чтобы не вызывать раздражения президента США Дональда Трампа, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на обозревателя Оуэна Мэтьюза.

По данным издания, в отличие от предыдущих саммитов, Зеленского не пригласят выступить с традиционной речью перед лидерами стран-членов НАТО. Как отмечает Мэтьюз, альянс решил отодвинуть украинскую повестку на второй план, стремясь избежать недовольства Трампа.

«Еще более сложной для Зеленского становится ситуация, при которой, по имеющимся данным, он не примет участие в основном саммите на следующий день и, в отличие от прошлых лет, не произнесет перед лидерами НАТО яркую речь. Вместо этого альянс предпочел отодвинуть Зеленского и украинскую тему на второй план, стремясь избежать недовольства Трампа», — пишет обозреватель.

При этом, как ожидается, Владимир Зеленский и Дональд Трамп проведут отдельную встречу на полях саммита НАТО.