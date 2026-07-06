Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит 7 июля с американским лидером Дональдом Трампом перспективы углубления сотрудничества по различным аспектам двусторонних отношений. Об этом сообщил глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.

«Президент США Дональд Трамп совершит официальный визит в нашу страну 7 июля 2026 года по приглашению нашего президента господина Реджепа Тайипа Эрдогана. В ходе переговоров в Анкаре будут всесторонне рассмотрены отношения между Турцией и США, двумя близкими союзниками и стратегическими партнерами, включая вопросы обороны, торговли и инвестиций. Лидеры обсудят шаги по углублению существующего сотрудничества», — сообщил Дуран в Х.

Помимо обсуждения двусторонних тем, «на переговорах состоится обмен мнениями по поводу глобальных и региональных событий».

Трамп, как ожидается, прибудет в Анкару утром во вторник. Для него турецкая сторона подготовила официальную церемонию высшего уровня. Как ожидают местные обозреватели, после переговоров Эрдоган и Трамп организуют отдельную пресс-конференцию.

8 июля Трамп проведет часть дня на площадке саммита НАТО, где пройдут рабочие сессии лидеров.