Делегация во главе с заместителем ректора Национального университета обороны Турции генерал-лейтенантом Бурханом Акташем посетила Нахчыванскую Автономную Республику.

Как сообщает минобороны, в рамках визита гости побывали в штабе Отдельной общевойсковой армии. Командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-лейтенант Кянан Сеидов встретился с главой делегации генерал-лейтенантом Бурханом Акташем. В соответствии с протоколом была оставлена памятная запись в «Книге почетных гостей».

В ходе встречи была подчеркнута важность дальнейшего расширения сотрудничества в сфере военного образования, обсуждены предстоящие в этом направлении мероприятия и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Делегация была проинформирована о деятельности Центра боевого управления Отдельной общевойсковой армии.

В Учебно-тренировочном центре гости осмотрели учебные классы, симуляционный центр и тренажерный зал.

В завершение визита были посещены культурно-исторические памятники.

