Делегация во главе с заместителем ректора Национального университета обороны Турции генерал-лейтенантом Бурханом Акташем посетила Нахчыванскую Автономную Республику.
Как сообщает минобороны, в рамках визита гости побывали в штабе Отдельной общевойсковой армии. Командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-лейтенант Кянан Сеидов встретился с главой делегации генерал-лейтенантом Бурханом Акташем. В соответствии с протоколом была оставлена памятная запись в «Книге почетных гостей».
В ходе встречи была подчеркнута важность дальнейшего расширения сотрудничества в сфере военного образования, обсуждены предстоящие в этом направлении мероприятия и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.
Делегация была проинформирована о деятельности Центра боевого управления Отдельной общевойсковой армии.
В Учебно-тренировочном центре гости осмотрели учебные классы, симуляционный центр и тренажерный зал.
В завершение визита были посещены культурно-исторические памятники.