Лучший бомбардир сборной Бразилии Неймар объявил о завершении карьеры в национальной команде.

«Я старался, я старался. Теперь все кончено. Я начал здесь, я закончил здесь», — сказал Неймар.

Сборная Бразилии на чемпионате мира 2026 года в 1/8 финала проиграла Норвегии (1:2) и завершила свое участие в турнире. Единственный гол бразильцев забил Неймар, он реализовал пенальти и впервые с 2023 года отличился за национальную команду.

Неймар стал вторым бразильцем в истории после Пеле, забившим на четырех чемпионатах мира.

34-летний Неймар лишь дважды выходил на поле по ходу ЧМ-2026. На турнир футболист приехал с травмой икроножной мышцы.