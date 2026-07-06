В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет облачно, преимущественно без осадков. Однако утром в некоторых пригородных районах возможен кратковременный небольшой дождь. Умеренный северо-западный ветер днем местами усилится.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, температура воздуха составит ночью +20…+23°C, днем — +27…+30°C.

Атмосферное давление — 758 мм рт. ст., относительная влажность воздуха ночью — 70–80%, днем — 60–65%.

В районах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах осадки могут быть интенсивными, возможны грозы и град. На севере и западе страны местами прогнозируются сильные ливни. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха в регионах ночью составит +20…+25°C, днем — +32…+37°C. В горах ночью ожидается +11…+16°C, днем — +18…+23°C, местами до +25…+29°C.