ВМС США приостановили поиски моряка, который пропал без вести после крушения американского вертолета в Аравийском море в начале месяца, сообщила пресс-служба Пятого флота ВМС США.

«ВМС США приостановили активные поиски моряка <…> с 5 июля. Моряк числится пропавшим без вести с 1 июля после того, как вертолет MH-60S упал в Аравийское море», — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой флота в X.

Отмечается, что за более чем 102 часа поисков военные обследовали территорию свыше 14 тыс. кв. миль (36 259 кв. км).

Ранее сообщалось, что вертолет входил в авианосную группу George H. W. Bush, после крушения удалось спасти трех из четырех членов экипажа воздушного судна.