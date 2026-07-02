Американский военный вертолет MH-60S Sea Hawk совершил аварийную посадку в водах Аравийского мора, один из членов экипажа числится пропавшим без вести, сообщила пресс-служба Пятого флота ВМС США.

По ее словам, инцидент произошел в среду, вертолет входит в авианосную группу George H.W. Bush. «Нет никаких указаний на то, что аварийная ситуация была вызвана враждебными действиями. Три из четырех членов экипажа были найдены, они находятся в стабильном состоянии на борту George H.W. Bush. ВМС США в регионе в настоящее время осуществляют поиски одного члена экипажа, который до сих пор числится пропавшим без вести», — говорится в сообщении военных в X.

Информации о причине инцидента пока не приводится, ведется расследование произошедшего.