Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш принял решение раскрыть информацию о поставках оружия Киеву с начала войны в Украине на фоне сообщений о тайной передаче Варшавой ракет для систем Patriot.

«После консультаций с премьер-министром Дональдом Туском, руководствуясь принципом ответственности перед общественностью и в соответствии с законодательством, я распорядился раскрыть информацию обо всех траншах военной помощи в пользу Украины за 2022-2026 годы», — написал Косиняк-Камыш в X.

Он также сообщил о данном Службе военной контрразведки поручении проверить тех, кто распространял «секретные сведения» о таких поставках.