Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Венесуэлу по случаю Дня независимости этой страны. Соответствующая публикация была размещена в официальном аккаунте внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

«По случаю Национального дня Венесуэлы мы передаем наши теплые поздравления правительству и народу Венесуэлы. С Национальным днем, Венесуэла!» — отмечено в публикации.