Есть политики, которые десятилетиями строят репутацию, чтобы однажды получить государственную награду. А есть Нарендра Моди. Такое ощущение, что достаточно просто сообщить ему, что где-то готовы вручить очередной орден, — и визит уже можно включать в расписание.

На этот раз отличились Сейшелы. За три дня до приезда индийского премьера там учредили новую государственную награду — «Хранитель Голубого горизонта». Моди тут же стал ее первым обладателем. Настолько первым, что, кажется, авторы награды не успели закончить работу над ней.

Проблема в том, что вместе с орденом вручили сертификат, в котором с ошибками были написаны даже слова «Республика» и «Сейшелы». Интернет моментально предположил, что документ сочинил искусственный интеллект. Власти поспешили объяснить: мол, это всего лишь «рабочий черновик». Правда, возникает неудобный вопрос: если это был черновик, то почему именно его торжественно вручили главе крупнейшей демократии мира?

Но самое интересное даже не ошибки. Самое интересное — скорость. Учредить государственную награду за три дня исключительно к приезду конкретного политика — это уже не дипломатия, а сервис уровня «срочный заказ». Осталось только добавить пункт: «Орден изготовим за 24 часа, гравировка — бесплатно».

Конечно, формально претензий к Моди нет. Он не печатал сертификат и не расставлял буквы. Но есть одна любопытная закономерность: куда бы он ни приехал, его обязательно ждут очередной орден, медаль или почетное звание. Складывается впечатление, что главным результатом многих зарубежных визитов становятся не подписанные соглашения, а пополнение личной коллекции наград.

Наверное, именно поэтому в Индии уже шутят: Моди можно вручить что угодно — главное, назвать это государственной наградой. А если ради этого придется за пару дней придумать новый орден, никто особенно не удивится.

В истории с Сейшелами символично все. Награда появилась за три дня. Сертификат оказался с ошибками. Потом его спешно заменили. И лишь одно осталось неизменным — коллекция премьер-министра Индии пополнилась еще одним красивым знаком отличия. В конце концов, когда количество наград становится важнее обстоятельств их появления, орфографические ошибки уже выглядят не главным конфузом этой истории.