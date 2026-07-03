Динамика двустороннего товарооборота между Таджикистаном и Азербайджаном демонстрирует устойчивый и весьма заметный рост. Если в 2023 году товарооборот составлял $6,1 млн, то в 2025 году он достиг $13,1 млн. Таким образом, за два года объем взаимной торговли вырос более чем в 2 раза, или примерно на 114%.

Об этом сказал посол Таджикистана в Азербайджане Илхом Абдурахмон в интервью агентству «Репорт».

«Примечательно, что за 5 месяцев текущего года этот показатель уже составил $8,5 млн. Это позволяет ожидать, что текущий год может оказаться еще более результативным.

Вместе с тем мы исходим из того, что достигнутый уровень товарооборота пока еще не в полной мере соответствует существующему потенциалу наших стран, и именно поэтому особое значение приобретают дальнейшие шаги по расширению двусторонней торговли», — отметил дипломат.

По его словам, расширение двусторонней торговли сегодня является одним из приоритетных направлений таджикско-азербайджанского сотрудничества.

«Как я уже сказал, хотя нынешние объемы товарооборота пока еще не в полной мере отражают реальный потенциал наших стран, в последние годы ведется последовательная работа по созданию необходимых институциональных механизмов и практических инструментов для наращивания взаимной торговли и инвестиционного сотрудничества», — отметил И.Абдурахмон.

Посол подчеркнул, что одним из важных шагов стало развитие взаимодействия между профильными институтами поддержки предпринимательства и экспорта Азербайджана и Таджикистана.

«В частности, в апреле 2023 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджана и Торгово-промышленной палатой Таджикистана. Документ заложил основу для расширения контактов между деловыми кругами, обмена информацией об экспортных возможностях, организации совместных мероприятий и оказания содействия предпринимателям двух стран.

Параллельно развивается сотрудничество между профильными институтами, отвечающими за поддержку экспорта и инвестиционного взаимодействия. Важным шагом в этом направлении стало подписание 23 мая 2024 года Меморандума о взаимопонимании между Агентством по экспорту при правительстве Таджикистана и Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO). Документ создал дополнительные возможности для развития сотрудничества в области продвижения экспортной продукции, поиска новых рынков сбыта, реализации совместных инвестиционных инициатив и оказания поддержки компаниям, заинтересованным в развитии торгово-экономических связей между двумя странами», — сказал И.Абдурахмон.

По словам посла, большое внимание уделяется развитию прямых контактов между представителями бизнеса.

«Стороны последовательно расширяют практику проведения бизнес-форумов, деловых миссий, двусторонних встреч в формате B2B, участия компаний в международных выставках и торгово-экономических мероприятиях. Важным направлением также является обмен информацией о продукции с экспортным потенциалом, инвестиционной среде, промышленных парках, агропарках и свободных экономических зонах обеих стран.

Таким образом, сегодня работа по расширению двусторонней торговли носит комплексный характер и есть все основания полагать, что последовательная реализация достигнутых договоренностей позволит в ближайшие годы существенно увеличить объемы взаимной торговли, расширить номенклатуру поставляемой продукции и придать экономическому сотрудничеству Таджикистана и Азербайджана еще более практический и взаимовыгодный характер», — сказал И.Абдурахмон.