Минэкономики Азербайджана изучает возможность внедрения механизмов углеродного ценообразования, включая введение углеродного налога или создание национальной системы торговли квотами на выбросы парниковых газов. Об этом говорится в отчете «Изучение влияния и возможностей ценообразования на углерод в транспортном секторе в странах-участниках программы CAREC». Документ разработан при поддержке Азиатского банка развития.

По имеющимся данным, введение углеродного налога либо создание внутреннего рынка торговли выбросами поддерживает программа EU4Climate, что также содействует разработке рынка углеродных квот и созданию спецподразделения по вопросам углеродных рынков в профильных министерствах.

Поскольку в Азербайджане отсутствует система углеродного налогообложения, эксперты Всемирного банка рекомендуют начать внедрение углеродного ценообразования именно с углеродного налога. Предлагается взимать его со всех видов топлива — как импортируемого, так и добываемого внутри страны.

По оценкам Всемирного банка, такой механизм может охватить почти 60% всех выбросов парниковых газов, а действующую систему акцизов можно адаптировать для администрирования нового налога.

Еще одно исследование Всемирного банка, посвященное выполнению Азербайджаном обязательств по Парижскому соглашению, заключило, что более эффективным сценарием станет постепенный отказ от субсидирования ископаемого топлива в сочетании с поэтапным введением платы за выбросы углерода.

«Для достижения климатических целей к 2030 году достаточно отменить около двух третей действующих субсидий на ископаемое топливо. При этом доходы от углеродного налога рекомендуется направлять на нужды населения, одновременно снижая налоговую нагрузку на капитал, труд и землю»,- говорится в отчете.

В исследовании также отмечается, что сократить выбросы в транспортном секторе предлагается за счет перехода на экотопливо, развивая железнодорожные перевозки. При этом к 2060 году планируется полностью отказаться от использования традиционного ископаемого топлива.

По прогнозам, стоимость выбросов углерода для достижения климатических целей может вырасти с $25 за тонну CO₂ к 2035 году до $62 к 2060 году, а в сценарии достижения углеродной нейтральности — до $280 долларов за тонну.

В документе также говорится, что Азербайджан уже участвует в международных климатических механизмах, однако проекты в транспортной сфере пока отсутствуют. Несмотря на подписанный с Японией в 2022 году меморандум о сотрудничестве в рамках механизма совместного кредитования, совместные проекты пока не реализованы. При этом известно, что в 2022 году общий объем выбросов парниковых газов в Азербайджане (без учета изменений в землепользовании и лесного хозяйства) составил около 58,8 млн тонн CO₂. Из них на транспортный сектор пришлось 9,4 млн тонн CO₂, или 16% всех выбросов.

За последние два десятилетия, к концу 2022 года, выбросы от транспорта росли в среднем на 7% в год, тогда как общий объем выбросов парниковых газов в стране увеличивался в среднем на 2,2% ежегодно.

Между тем авторы документа обещают, что Азербайджан может ежегодно зарабатывать до $18 млн на углеродных кредитах за счет развития электротранспорта. Акцентируется наличие потенциала Азербайджана для получения доходов от международной торговли углеродными кредитами благодаря развитию электрического транспорта, расширению метро и модернизации железных дорог ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД).

Отмечается, что в обновленном национальном климатическом плане Азербайджан делает ставку на экологически чистый транспорт, в частности на развитие общественного транспорта, электромобилей и электрификацию железных дорог.

В документе говорится, что в рамках подготовки к конференции COP29 в Баку были введены в эксплуатацию 160 электробусов, а в перспективе власти намерены увеличить их количество до 3 тыс. единиц.

По оценке экспертов, один городской электробус позволяет ежегодно сокращать выбросы примерно на 51 тонну CO₂. Таким образом, парк из 3 тыс. электробусов способен ежегодно уменьшать выбросы примерно на 153 тыс. тонн CO₂, что может приносить стране 4–5 млн долларов в год от продажи углеродных кредитов.

Авторы исследования рекомендуют Азербайджану создать единую национальную программу по торговле углеродными кредитами, охватывающую различные категории электромобилей и зарядную инфраструктуру. Согласно расчетам, если к 2030 году в стране будут эксплуатироваться 3 тыс. электробусов, 1% грузовиков станет электрическим, а 5% легковых автомобилей перейдут на электротягу, общий объем сокращения выбросов достигнет около 600 тыс. тонн CO₂ в год. Это позволит получать до 18 млн долларов ежегодно за счет реализации углеродных кредитов.

В исследовании также рассматривается потенциал развития бакинского метро. Эксперты отмечают, что увеличение пассажиропотока метро на 100 млн человек в год может обеспечить дополнительное сокращение выбросов примерно на 70 тыс. тонн CO₂ ежегодно.

Большие перспективы аналитики видят и в железнодорожной отрасли. В Азербайджане уже электрифицировано 1 169 км железных дорог, а недавно были закуплены 50 новых электровозов, из которых 40 предназначены для грузовых перевозок.

В документе отмечается, что АЖД при поддержке Азиатского банка развития уже разрабатывают корпоративную систему торговли углеродными единицами, что позволит компании монетизировать сокращение выбросов и участвовать в международном углеродном рынке. При этом эксперты подчеркивают, что наибольший экологический эффект обеспечит не сама электрификация железных дорог, а переход пассажиров и грузов с автомобильного транспорта на железнодорожный.