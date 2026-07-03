Турция намерена присоединиться к единой зоне платежей в евро SEPA и привести свое законодательство в соответствие с требованиями ЕС. Об этом сообщил министр финансов страны Мехмет Шимшек по итогам переговоров с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом.

По словам Шимшека, Анкара уже направила письмо о намерениях вступить в SEPA. После завершения процедуры трансграничные платежи между Турцией и странами ЕС станут быстрее, дешевле и безопаснее для бизнеса и граждан.

Министр также заявил, что Турция внесет изменения в закон о государственных закупках, обеспечив равные условия для компаний из ЕС. По его словам, этот шаг укрепит правовую основу экономического партнерства.

Шимшек подчеркнул, что модернизация Таможенного союза с ЕС остается стратегическим приоритетом. По его оценке, расширение соглашения на сферу услуг, сельское хозяйство, госзакупки и цифровую торговлю способно создать дополнительный торговый потенциал объемом около 400 млрд евро. Кроме того, стороны обсудили необходимость активного привлечения частного капитала для финансирования будущих инвестиций.