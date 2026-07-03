С 29 сентября 2026 года крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы Wizz Air начнет выполнять прямые регулярные рейсы по маршруту Братислава-Баку-Братислава.

Об этом сообщили в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и субботам.

Открытие нового направления будет способствовать дальнейшему укреплению воздушного сообщения между Азербайджаном и Словакией, созданию дополнительных возможностей для туристических и деловых поездок, а также обеспечению пассажирам более выгодного и удобного доступа к одному из перспективных направлений Центральной Европы. Данный маршрут является очередным важным шагом в развитии международной маршрутной сети Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Авиабилеты на рейсы можно приобрести на официальном сайте авиакомпании Wizz Air и через другие каналы продаж.