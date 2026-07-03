Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у островов Кумэ и Мияко на крайнем юго-западе Японии.

Угрозы цунами и сообщений о заметном ущербе не имеется, сообщило национальное метеорологической управление, выполняющее функции сейсмологической службы.

Очаг землетрясения, по его данным, располагался очень мелко под дном океана, пока определить его глубину точно не удалось.

На островах Кумэ и Мияко располагаются курортные гостиницы и прочие туристические объекты. На Мияко также имеется база вооруженных сил Японии.