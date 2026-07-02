Спикер парламента Армении Ален Симонян решил отказаться от депутатского мандата нового созыва и временно уйти из активной политики. Об этом он заявил во время брифинга.

По словам Симоняна, соответствующее решение он принял после обсуждения с премьер-министром и руководством правящей партии.

«Я обсудил с премьером, также и с правлением партии — не возьму мандат и не приду в парламент. В первую очередь хочу немного отдохнуть», — сказал он.

Комментируя тот факт, что руководство партии не выдвинуло его кандидатом на пост спикера парламента нового созыва, Симонян подчеркнул, что не испытывает обиды.

Он отметил, что остается одним из основателей партии и намерен продолжить участие в политической жизни страны в будущем. «Предполагаю, что в какой-то период буду полезен нашей стране, нашей партии. Я являюсь одним из основателей партии, частью политического процесса, останусь рядом со своими друзьями и буду рядом с ними столько, сколько буду им нужен», — заявил Симонян.