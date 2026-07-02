Завтра, 3 июля, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Будет преобладать умеренный южный ветер. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 20-23, днем — 30-35° тепла. Атмосферное давление — 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем — 55-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в отдельных горных районах возможны кратковременные дожди, грозы и град. Ночью и утром местами ожидается туман.

Температура воздуха ночью составит 19-24, днем — 31-36°, в горах ночью — 9-14, днем — 20-25, местами до 27-32° тепла.