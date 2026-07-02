В Федерации зимних видов спорта Азербайджана рассчитывают, что фигурист Александр Плющенко достойно представит страну на международных соревнованиях.

Об этом Report заявила генеральный секретарь Федерации Гюнель Бадалова.

Она отметила, что спортсмен в ближайшее время выступит под флагом страны.

«Александр Плющенко будет выступать за национальную команду на юниорских Гран-при и других международных турнирах. Мы рассчитываем, что он достойно представит страну. Однако, поскольку это его первые международные старты, результаты будем обсуждать после нескольких турниров», — сказала Бадалова.