Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Беседа состоялась по инициативе армянской стороны.

Как сообщили в пресс-службе правительства РФ, стороны обсудили актуальные вопросы российско-армянского взаимодействия.

Основное внимание в ходе разговора было уделено сотрудничеству в торгово-экономической сфере. Кроме того, главы правительств затронули вопросы научно-технологического взаимодействия, а также культурно-гуманитарных связей между двумя странами.