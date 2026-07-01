Azerbaijan Airlines (AZAL) расширяет свою маршрутную сеть, открывая прямые регулярные рейсы в столицу Бельгии — Брюссель. Билеты на новое направление уже поступили в продажу.

Первый рейс в Брюссель состоится 8 мая 2027 года. Полёты по маршруту Баку – Брюссель – Баку будут выполняться четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, четвергам и субботам.

Новый маршрут будет способствовать дальнейшему развитию деловых, туристических и культурных связей между Азербайджаном и Бельгией, а также обеспечит пассажирам удобное прямое авиасообщение с одним из ведущих политических, экономических и транспортных центров Европы.

Брюссель, где расположены штаб-квартиры Европейского Союза и НАТО, является одним из ключевых мировых центров дипломатии и международного бизнеса. Вместе с тем город славится своим богатым историко-культурным наследием, знаменитой площадью Гран-Плас, комплексом «Атомиум», многочисленными музеями, гастрономией и неповторимой атмосферой, благодаря чему считается одним из самых популярных туристических направлений Европы.

Брюссель также является одним из ключевых транспортных узлов Европы. Отсюда можно с комфортом добраться до Амстердама примерно за два часа, а также до Люксембурга, Кёльна и других городов.

Приобрести авиабилеты можно на официальном сайте www.azal.az, в мобильном приложении авиакомпании, а также в кассах AZAL и у аккредитованных агентств.