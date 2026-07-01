Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян рассказала, что искала ночью в Китае жареную саранчу вместе с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым. Историей она поделилась в интервью для китайского портала «Гуаньча».

Как уточнила Симоньян, это произошло около 12 лет назад во время визита президента России Владимира Путина в Китай. «Уже закончились все мероприятия, и утром нам надо было вылетать, и мы с Дмитрием Песковым (…) ночью пошли искать жареную саранчу. И мы ее нашли в каком-то квартале, в очень простом кафе», — вспомнила она.

Она добавила, что им принесли огромную тарелку с жареной саранчой, и они все съели.