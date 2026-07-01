Завтра, 2 июля, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 19-21, днем — 27-32° тепла.

Атмосферное давление понизится с 760 до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-65, днем — 45-50%.

В регионах страны преимущественно без осадков, однако днем в отдельных горных районах возможны кратковременные дожди, грозы и град. Ночью и утром не исключается туман.

Температура воздуха ночью составит 17-21, днем — 30-35° тепла, в горах ночью — 9-14, днем — 17-22, местами до 24-28° тепла.