В Азербайджане к сентябрю планируется представить в Министерство науки и образования новые программы для подготовки специалистов в сфере возобновляемой энергетики. Об этом заявил Фикрет Мамедов, директор компании Sage Solutions LLC. Он представляет проект в рамках диалога Just Transition, посвященного вопросам справедливого перехода к «зеленой» экономике.

По его словам, в настоящее время разрабатываются учебные программы и материалы, направленные на подготовку кадров для новых профессий, востребованных в секторе возобновляемых источников энергии. Документы уже обсуждены с международными экспертами компании Masdar, которые представили свои рекомендации после консультаций с головным офисом компании.

Новые программы охватят такие направления, как ветроэнергетика, солнечная энергетика, техническое обслуживание энергетических объектов, инженерное дело и экономика возобновляемой энергетики. Инициатива направлена на подготовку специалистов, которые смогут занять новые рабочие места, создаваемые в рамках энергетического перехода страны.

Как отметил на мероприятии Рза Нагиев, директор Департамента инвестиций и развития проектов SOCAR Green, развитие возобновляемой энергетики требует не только инвестиций в технологии, но и постоянного обновления навыков работников. По его словам, трансформация рынка труда происходит одновременно под влиянием энергетического перехода и стремительного развития искусственного интеллекта, из-за чего требования к квалификации специалистов меняются значительно быстрее, чем несколько лет назад. Он отметил, что для подготовки кадров необходимо развивать программы повышения квалификации (upskilling), переквалификации (reskilling) и обучения на протяжении всей жизни (lifelong learning).

Представитель SOCAR Green подчеркнул, что успех проектов в сфере возобновляемой энергетики определяется не только технологиями и финансовыми показателями, но и человеческим капиталом. По его словам, при оценке таких проектов необходимо учитывать их влияние на экономику, общество и окружающую среду, а также интересы всех заинтересованных сторон.

Между тем компания Masdar, реализующая в Азербайджане проекты в сфере возобновляемой энергетики, делает ставку на подготовку местных кадров и трудоустройство жителей регионов, где строятся новые объекты. Об этом сообщил представитель компании- Камиль Манафов — руководитель проекта Bilasuvar компании Masdar. По его словам, приоритетом Masdar является привлечение к работе жителей близлежащих сел, поселков и городов. Для этого компания тесно сотрудничает с Государственным агентством занятости и профессиональными учебными заведениями.

В качестве примера он привел проект строительства крупнейшей в регионе солнечной электростанции мощностью 445 МВт в Билясуварском районе. Еще до начала работ компания связалась с местным профессиональным лицеем и заранее сообщила, какие специалисты потребуются для проекта. Для учащихся были организованы специализированное обучение, практические занятия и ознакомительные визиты на строящийся объект.

«В течение года обучение прошли около 17 студентов. Они успешно завершили программу, и сейчас мы обеспечиваем их работой. Часть выпускников уже трудоустроена, этот процесс продолжается», — сообщил представитель Masdar.

По его словам, такой подход позволяет заранее подготовить специалистов для новой отрасли, поскольку в регионах, где реализуются проекты солнечной энергетики, ранее практически не было квалифицированных кадров в этой сфере. Представитель компании отметил, что на этапе строительства объектов потребность в рабочей силе достигает максимума, поэтому Masdar стремится обеспечить занятость прежде всего граждан Азербайджана и жителей населенных пунктов, расположенных рядом с реализуемыми проектами.

Компания Masdar из Объединенных Арабских Эмиратов работает в Азербайджане с 2020 года. В 2023 году она ввела в эксплуатацию первую в стране промышленную солнечную электростанцию мощностью 230 МВт в Гарадагском районе Баку.

Надо сказать, что в Азербайджане организован диалог высокого уровня по вопросам справедливого перехода к «зеленой» экономике, в ходе которого представители правительства, энергетических компаний, образовательных учреждений и международных организаций обсуждают подготовку кадров для быстро развивающегося сектора возобновляемой энергетики.

Мероприятие проходит в рамках программы технической помощи Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по гендерному равенству и экономической инклюзивности. Одной из его главных целей является обеспечение перехода к низкоуглеродной экономике с созданием равных возможностей для трудоустройства женщин, молодежи и других уязвимых групп населения. Дискуссия проходит на фоне реализации в Азербайджане масштабных проектов в сфере солнечной энергетики, включая строительство электростанции мощностью 445 МВт в Биласуваре и 315 МВт в Нефтчале, финансируемые ЕБРР и реализуемые компанией Masdar.