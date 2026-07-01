Граждане Азербайджана теперь могут приобретать электронные билеты через приложение и сайт biletim.az как для поездки в одном, так и в обоих направлениях.

Об этом сообщает Агентство наземного транспорта Азербайджана.

Ранее через портал можно было купить билет только в одном направлении. Новая функция позволяет пользователям более удобно планировать поездки и быстрее оформлять покупку.

Ранее пользователям портала стали доступны функции смены выбранного места, переноса времени отправления на другой рейс, а также входа через myGov ID. В настоящее время на портале доступна покупка билетов по 94 направлениям. К системе подключены 418 транспортных средств, курсирующих на 370 рейсах.