Китай опережает США в сфере искусственного интеллекта благодаря активному развитию энергетической инфраструктуры, необходимой для работы дата-центров. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью журналисту Майклу Ноулзу.

«Я считаю, что китайцы опережают нас в сфере искусственного интеллекта только в одном — они не боятся строить новые энергетические мощности, а мы боимся. Именно здесь экологическое движение в США столкнется с реальностью. Если компании, занимающиеся ИИ, не поймут этого, первыми жертвами этого противостояния между строительством новых энергомощностей и экологическим движением станут американские дата-центры искусственного интеллекта», — сказал Вэнс.