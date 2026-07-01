Анкара ожидает, что Евросоюз будет развивать отношения с Турцией на основе объективных критериев и без дискриминационных подходов. Об этом заявил министр иностранных дел Хакан Фидан после переговоров с главой европейской дипслужбы Каей Каллас и еврокомиссарами.

«Мы приняли сегодня в нашей стране верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности госпожу Каю Каллас, еврокомиссара по вопросам расширения Марту Кос и еврокомиссара по внутренним делам и миграции Магнуса Бруннера. Членство в ЕС остается для нашей страны стратегической целью. Мы готовы развивать наши отношения с ЕС на основе этого понимания. Ожидаем, что ЕС также будет продвигать отношения с Турцией на основе объективных критериев и заслуг и без какой-либо дискриминации», — написал Фидан в Х.

Он выразил надежду, что «совместный визит трех важных членов Европейской комиссии станет важным шагом на пути вывода отношений между Турцией и ЕС на желаемый уровень».

В рамках контактов стороны «оценили состояние текущих региональных и глобальных проблем, в первую очередь ситуацию на Ближнем Востоке и российско-украинский» конфликт.