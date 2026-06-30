В пакистанском городе Лахор в результате обрушения крыши учебного центра, по предварительным данным, погибли 14 детей, несколько человек получили ранения.

Об этом DAWN сообщает со ссылкой на местные экстренные службы.

Согласно информации, инцидент произошел во вторник в районе Кахна. По информации службы спасения, из-под завалов были извлечены тела 14 детей.

По словам представителя Службы экстренного реагирования Фарука Ахмеда, 14 детей погибли, около 10 пострадавших находятся в критическом состоянии. Он также отметил, что число жертв может увеличиться.

«Прибывшие на место спасатели сообщили, что состояние заблокированных под завалами детей критическое», — отметил представитель службы спасения.

Крыша помещения, располагавшегося в жилом доме и использовавшегося как учебный центр, внезапно обрушилась, накрыв находившихся внутри детей.

По предварительной информации, в момент происшествия в здании находились от 30 до 35 детей.

На месте продолжается поисково-спасательная операция. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, причины обрушения выясняются.