1 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью в некоторых частях полуострова возможны кратковременные осадки. Будет преобладать северо-западный ветер. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью составит 18-21, днем — 26-31° тепла. Атмосферное давление — 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 65-70, днем — 40-45%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются осадки, временами интенсивные. К вечеру в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-21, днем — 28-33° тепла, в горах ночью 8-13, днем — 17-22, местами до 24-28° тепла.