Мониторинг знаний учащихся IV–VI классов в Азербайджане показал, что в ряде классов от 50% до 70% школьников не достигают минимального уровня образовательных стандартов.

Об этом сказал министр науки и образования Эмин Амруллаев во время выступления на мероприятии, «Сертификация: компетентный учитель – качественное образование», сообщает Report.

По словам министра, число таких классов составляет не менее 100.

«Речь идет не об отдельных случаях, а о системной проблеме. Если одна и та же ситуация наблюдается в сотнях классов и тысячи учеников не могут овладеть необходимыми знаниями и навыками, ее причины должны быть тщательно изучены. Над этим должны задуматься не только учителя, но и школы в целом, а также вся система образования. Наша цель — не искать виноватых и никого не обвинять, а обеспечить каждому ученику возможность получить качественное образование», — сказал Амруллаев.