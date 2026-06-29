В Азербайджане создан Национальный пул данных, сказал министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев на прошедшем в понедельник под председательством первого вице-президента Мехрибан Алиевой первом заседании Совета по цифровому развитию.

Министр проинформировал первого вице-президента о проделанной работе по выполнению «Плана действий по ускорению цифрового развития на 2026-2028 годы» и предстоящих задачах.

Набиев отметил, что план действий включает 58 инициатив по направлениям цифровизации, искусственного интеллекта, инновационной экосистемы и кибербезопасности.

Коснувшись работы, проделанной в направлении цифровизации, министр сообщил, что с 40 государственными структурами подготовлены дорожные карты, 13 из которых уже утверждены или находятся на стадии утверждения.

Набиев проинформировал о создании Национального пула данных, подчеркнул, что работы по миграции государственных информационных систем в правительственное облако и строительству нового дата-центра продолжаются. Отметив расширение круга услуг платформы Mygov, увеличение числа пользователей с 2,7 млн до 3,5 млн за последние три месяца, министр сообщил, что в платформу уже интегрировано несколько приложений, а до конца года в пользование граждан будут предоставлены услуги еще семи государственных приложений.

Набиев подчеркнул, что одним из главных приоритетов плана действий является искусственный интеллект. Он сообщил о расширении применения решений на основе искусственного интеллекта в Mygov и других государственных структурах, запуске виртуального помощника для граждан.

Министр коснулся развития инновационной экосистемы, подчеркнул, что начато создание Азербайджанского кластера устойчивости с целью объединения компаний, функционирующих в областях, укрепляющих технологический суверенитет, рассказал о работе, проделанной в сфере кибербезопасности.

Он отметил, что ведется работа по созданию Национального центра операций по безопасности, Национального центра реагирования на киберинциденты и Центра цифровых исследований, а также формированию единой национальной платформы кибербезопасности, которая обеспечит оперативный обмен информацией между государственным и частным секторами.