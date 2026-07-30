Россия продолжает модернизацию автомобильного пункта пропуска «Яраг-Казмаляр» на границе с Азербайджаном, который является одним из ключевых звеньев международного транспортного коридора «Север – Юг».

Обновленный пункт пропуска проинспектировал председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов в ходе рабочей поездки в Магарамкентский район.

Переход обеспечивает транспортное сообщение России с Азербайджаном, а через него — с Ираном, Индией и другими странами Прикаспийского и Азиатского регионов. Масштабная реконструкция объекта началась в 2020 году.

По итогам 2025 года пропускная способность КПП увеличилась на 11%. В настоящее время через пункт пропуска ежедневно проходит до 640 грузовых автомобилей.

На объекте также внедряются современные цифровые комплексы таможенного контроля. Планируется, что к концу 2026 года время проверки одного грузового автомобиля будет сокращено до 10 минут.

По словам Магомеда Рамазанова, модернизация пункта пропуска позволит увеличить объемы грузоперевозок, ускорить пересечение российско-азербайджанской границы и будет способствовать развитию торговли в рамках международного транспортного коридора «Север – Юг».