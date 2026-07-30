Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) совместно с канадской Gran Tierra Energy Inc. намерены осуществить 2D-сейсморазведочные работы с целью детализации геологической структуры Губа-Прикаспийского нефтегазового региона страны.

Как сообщает SOCAR, указанные работы предполагается выполнить в рамках соглашения о разведке, разработке и разделе добычи на перспективном сухопутном участке, находящемся в этом регионе.

Как отмечается, на первоначальном подготовительном этапе реализации проекта в Исполнительной власти Губинского района была организована встреча, в ходе которой участники рассмотрели последующие шаги по воплощению проекта в жизнь.

Стоит отметить, что в феврале 2026 года SOCAR и Gran Tierra Energy заключили соответствующее соглашение. В соответствии с условиями контракта, Gran Tierra Energy Inc., выполняющая функции оператора проекта, получит 65-процентную долю участия. Программа геологоразведки предусматривает сбор гравиметрических данных, выполнение 3D-сейсмических исследований, а также бурение разведочных скважин, нацеленных на оценку углеводородного потенциала контрактной территории.