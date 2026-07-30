В Люблинском воеводстве Польши утром 30 июля зазвучала воздушная тревога.

По данным полиции, утром между населенными пунктами Тарнава-Колония и Токары нашли воронку и разбросанные фрагменты неизвестного объекта. Ночью военные зафиксировали вторжение неопознанного объекта в воздушное пространство Польши во время массированной российской атаки на Украину.

По информации польских СМИ, власти предварительно считают, что речь может идти о российской ракете, однако официального подтверждения ее происхождения пока нет. Осмотр места падения продолжается.

Также сообщается, что премьер-министр Польши Дональд Туск отменил запланированный на четверг визит в Нижнесилезское воеводство.