Агентство по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при Министерстве финансов Азербайджана подготовило и представило общественности Статистический бюллетень по государственному долгу и долгу, гарантированному государством, за первое полугодие текущего года.

По состоянию на 1 июля 2026 года государственный долг Азербайджана (внешний и внутренний) составил 23 млрд 830,6 млн манатов, или 18,2% прогнозируемого на 2026 год валового внутреннего продукта (ВВП) в размере 130 млрд 873,5 млн манатов.

Из общего объема государственного долга 7 млрд 848,6 млн манатов (4 млрд 616,8 млн долларов США), или 32,9%, приходится на внешний государственный долг, а 15 млрд 982,0 млн манатов, или 67,1%, — на внутренний государственный долг.

По состоянию на 1 июля 2026 года объем внешнего государственного долга Азербайджана составил 4 млрд 616,8 млн долларов США, что соответствует 6% прогнозируемого на 2026 год ВВП в размере 130 млрд 873,5 млн манатов (76 млрд 984,4 млн долларов США).

По сравнению с началом 2026 года внешний государственный долг в абсолютном выражении сократился на 196,7 млн долларов США, или 4,1%.

В первом полугодии 2026 года в рамках кредитных соглашений было освоено 57,1 млн долларов США. Вместе с тем укрепление доллара США по отношению к другим валютам привело к сокращению объема внешнего долга в долларовом выражении на 20,4 млн долларов США. Кроме того, погашение основной суммы долга в размере 233,4 млн долларов США также способствовало снижению внешнего государственного долга.

По состоянию на 1 июля 2026 года отношение внешнего государственного долга к ВВП снизилось на 0,3 процентного пункта по сравнению с началом года.

По состоянию на 1 июля 2026 года крупнейшим кредитором в структуре внешнего государственного долга Азербайджана остается Азиатский банк развития, на который приходится 35,7% долгового портфеля.

Доля еврооблигаций составляет 30%, Всемирного банка — 12,9%. Остальные 21,4% внешнего государственного долга приходятся на обязательства перед Исламским банком развития, Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Японским агентством международного сотрудничества (JICA), Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (AIIB) и другими кредиторами.

По состоянию на 1 июля 2026 года стратегические валютные резервы Азербайджана, включающие активы Государственного нефтяного фонда (SOFAZ) и Центрального банка, достигли 85,8 млрд долларов США.

Этот объем примерно в 18,6 раза превышает внешний государственный долг страны, что свидетельствует о высоком уровне финансовой устойчивости и значительном запасе валютной ликвидности.

59,5% внешнего государственного долга Азербайджана подлежит погашению в течение ближайших пяти лет.

Еще 34,9% обязательств должны быть погашены в срок от пяти до десяти лет, а оставшиеся 5,6% — более чем через десять лет.

Согласно графикам погашения, предусмотренным действующими кредитными соглашениями и выпусками еврооблигаций, средневзвешенный срок погашения внешнего государственного долга Азербайджана составляет 4,8 года.

По состоянию на 1 июля 2026 года в валютной структуре внешнего государственного долга Азербайджана преобладают обязательства, номинированные в долларах США.

На долю доллара США приходится 86,4% внешнего долга, евро — 6,1%, специальных прав заимствования (SDR) Международного валютного фонда — 2,9%, японской иены — 3,1%, а других валют — 1,5%.

По состоянию на 1 июля 2026 года за счет средств государственного бюджета Азербайджана по внешнему государственному долгу было погашено 290,7 млн долларов США основного долга и выплачено 102,7 млн долларов США в виде процентных платежей.

По состоянию на 1 июля 2026 года 43,6% портфеля внешнего государственного долга Азербайджана приходится на обязательства, привлеченные Министерством финансов от имени правительства.

Оставшиеся 56,4% составляют обязательства, привлеченные другими органами исполнительной власти для реализации государственных программ и проектов.