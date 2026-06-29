Иран и США не планировали проведение технических консультаций в Дохе 30 июня.

Об этом сообщил заместитель главы иранского МИД Казем Гарибабади, передает телеканал Al Jazeera.

«Хотя консультации с Катаром, в том числе по вопросу контроля за выполнением обязательств другой стороной, продолжаются в обычном порядке, сообщения некоторых СМИ о проведении в Дохе технических переговоров рабочих групп не подтверждаются», — сказал замминистра.

Ранее портал Axios сообщил, что представители США и Ирана согласились прекратить взаимные удары, а также запланировали провести 30 июня в Дохе консультации по урегулированию разногласий по Ормузскому проливу.